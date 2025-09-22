Бывший СССР
Военный раскрыл одну хитрость при взятии Ольговского

Замкомандира Тимоха: Бойцы ВС России использовали накидки при штурме Ольговского
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские солдаты использовали антидроновые накидки при штурме Ольговского в Запорожской области. Об этом рассказал Замкомандира гранатометного взвода группировки войск «Восток» с позывным Тимоха, передает РИА Новости.

Он отметил, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России атаковали как днем, так и ночью. При этом им приходилось менять тактику в зависимости от времени суток.

«Пробовали [наступать] и ночью — под пончо, под сопровождение нашей "птички" (…) Нужно было проходить скрытно, прокидывать гранаты. При этом действовало очень большое количество FPV-дронов противника», — рассказал военный. Он отметил, что украинские военные быстро приспосабливались к дневным атакам, из-за чего российские подразделения начали действовать в предрассветные часы — с 4 до 5 часов утра.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли прорвать окружение двух бригад под Харьковом. При этом известно, что за сутки они дважды пытались деблокировать попавшие в окружение подразделения.

