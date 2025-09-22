Бывший СССР
Сброс трехтонной бомбы на расположение ВСУ попал на видео

Сброс ФАБ-3000 на ПВД бригады ВСУ в Гавриловке попал на видео
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские военные сбросили трехтонную ФАБ с УМПК (фугасная авиабомба с универсальным модулем планирования и коррекции — прим. «Ленты.ру») на место расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Целью стал пункт временной дислокации (ПВД) 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он располагался в населенном пункте Гавриловка.

На видео попал момент удара ФАБ-3000 армии России по ПВД украинских военнослужащих. Какие потери понесли ВСУ в его результате, не уточняется.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России атаковали украинский цех по сборке беспилотников. Он находился в городе Борисполе под Киевом.

