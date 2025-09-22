Бывший СССР
ВС России атаковали украинский цех по сборке беспилотников

Лебедев заявил об ударе по цеху по сборке беспилотников в Киевской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по цену, где собирают беспилотники, а также по тренировочной базе и складам в городе Борисполь в Киевской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

По его словам, атаки «идут сериями», слышна детонация.

19 сентября в Броварах и Ржищеве Киевской области также прогремели взрывы.

Ранее Сергей Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по предприятиям сборки дронов в Харьковской области. Помимо этого, как сообщил подпольщик, удар был нанесен по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Безлюдовка.

