Собянин сообщил об отражении атаки ВСУ на Москву

Собянин: ПВО Минобороны отражают атаку беспилотных средств, атаковавших Москву

Системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

«ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств на Москву. На местах работают все экстренные службы», — написал он.

Каких-либо других подробностей градоначальник не предоставил.

В свою очередь жители Москвы и Московской области сообщили о нескольких громких взрывах над регионом.

Накануне вечером 21 сентября украинские войска ударили по курортной зоне Крыма, атаке также подверглась школа. В Минобороны России сообщили, что атака была проведена с применением беспилотников, оснащенных фугасными снарядами. По последним данным, жертвами налета стали три человека, еще 15 пострадали.