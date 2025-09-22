Россия
Собянин сообщил об отражении атаки ВСУ на Москву

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

«ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств на Москву. На местах работают все экстренные службы», — написал он.

Каких-либо других подробностей градоначальник не предоставил.

В свою очередь жители Москвы и Московской области сообщили о нескольких громких взрывах над регионом.

Накануне вечером 21 сентября украинские войска ударили по курортной зоне Крыма, атаке также подверглась школа. В Минобороны России сообщили, что атака была проведена с применением беспилотников, оснащенных фугасными снарядами. По последним данным, жертвами налета стали три человека, еще 15 пострадали.

