20:05, 22 сентября 2025

Собянин сообщил об уничтожении еще двух атаковавших Москву дронов

Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотных средства, летевших к Москве
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Сбиты еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, дроны уничтожили при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО).

«По предварительным данным, повреждений нет. Экстренные службы работают на местах происшествий», — добавил градоначальник.

Ранее Собянин сообщил об атаке беспилотников на Москву. Изначально заявлялось о семи сбитых БПЛА. По словам Собянина, на месте работают экстренные службы.

