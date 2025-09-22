Собянин сообщил об уничтожении атаковавших Москву беспилотников

Собянин: Силы ПВО пресекли атаку семи беспилотных средств на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку и уничтожили несколько беспилотных летательных средств. Об этом в мессенджере MAX сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как рассказал градоначальник, всего система ПВО сбила семь атаковавших город беспилотников. Из сообщения Собянина следует, что экстренные службы уже работают на местах.

По предварительной информации, повреждений нет Сергей Собянин

Жители столичного региона заявляли о звуках взрывов в небе.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по югу Крыма. Согласно заявлению Минобороны беспилотники с фугасными боезарядами атаковали гражданские объекты в курортной зоне полуострова. В результате удара есть раненые и жертвы.