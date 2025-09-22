Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников ВСУ

Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников ВСУ, атаковавших Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших столицу.

«ПВО Минобороны сбито еще два вражеских беспилотных средства, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

В ночь на понедельник, 22 сентября, ВСУ выпустили по России свыше сотни беспилотников. По данным Минобороны РФ, всего за ночь силы ПВО сбили 114 беспилотников над 10 регионами России и 2 морями. Больше всего дронов — по 25 — перехватили над Ростовской областью и Краснодарским краем.