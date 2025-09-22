Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:03, 22 сентября 2025Россия

Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников ВСУ

Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников ВСУ, атаковавших Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших столицу.

«ПВО Минобороны сбито еще два вражеских беспилотных средства, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

В ночь на понедельник, 22 сентября, ВСУ выпустили по России свыше сотни беспилотников. По данным Минобороны РФ, всего за ночь силы ПВО сбили 114 беспилотников над 10 регионами России и 2 морями. Больше всего дронов — по 25 — перехватили над Ростовской областью и Краснодарским краем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ознакомился с предложением Путина по стратегическому оружию

    Отец актера Юрия Борисова умер от онкологии

    На Украине назвали главную проблему ВСУ

    От жены Макрона потребуют подтвердить пол на экспертизе

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников ВСУ

    В Дании испугались беспилотников в небе над столицей

    Генпрокуратура решила изъять имущество петербургского вуза

    В московском аэропорту отменили шесть рейсов

    Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву вражеского беспилотника

    Российский боец пронес раненого товарища под угрозой удара ВСУ и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости