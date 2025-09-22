Россия
22:38, 22 сентября 2025Россия

Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву вражеского беспилотника

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе MAX.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Это уже 12-й дрон, перехваченный силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ за вечер 22 сентября.

В ночь на понедельник, 22 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше сотни беспилотников. По данным военного ведомства, всего за ночь силы ПВО сбили 114 беспилотников над десятью регионами России и двумя морями. Больше всего дронов — по 25 — перехватили над Ростовской областью и Краснодарским краем.

