Советник Макрона рассказал об угрозах расправой из-за признания Палестины

Виктория Кондратьева
Фото: Eliot Blondet / Reuters

Советник президента Франции Эммануэля Макрона Офер Бронштейн заявил об угрозах расправой из-за признания Палестины. Его слова передает Euractiv.

По словам советника, подход Франции к проблеме Палестины в Израиле воспринимают очень плохо. Он добавил, что израильские власти пытаются убедить людей в том, что признание палестинского государства усилит антисемитизм и станет наградой для радикального движения ХАМАС.

«Поэтому позиция Франции и Макрона подвергается демонизации. Мне самому угрожали расправой», — отметил Бронштейн.

Ранее стало известно, что Макрон рассматривает признание Палестины как рычаг давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

20 сентября сообщалось, что представители десяти стран в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН собираются заявить о признании государственности Палестины. В число этих государств входит Франция.

