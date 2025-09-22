Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:30, 22 сентября 2025Экономика

Советник Набиуллиной объяснил болью высокие инфляционные ожидания россиян

В Банке России объяснили болью наблюдающиеся высокие инфляционные ожидания
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Россияне воспринимают инфляцию более высокой, чем она есть на самом деле, поскольку человеческий мозг «реагирует более ярко на какие-то моменты, связанные с болью, а рост цен — это всегда боль». С таким объяснением текущей ситуации выступил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов. Его цитирует ТАСС.

По словам советника Эльвиры Набиуллиной, положение дел, при котором оценка населением наблюдаемой инфляции выше статистической, фиксируется и в других странах мира, что связано прежде всего с психологией — рост цен на отдельные повседневные товары люди экстраполируют на всю потребительскую корзину. «То, что сливочное масло дешевеет, яйца второй год подряд дешевеют, гречка третий год подряд дешевеет, то, что картофель еще до недавнего взлета цен находился на уровне 10-летней давности, — такие вещи мы как-то игнорируем, зачастую не обращаем на них внимания», — рассказал эксперт.

Отметив, что снижение с 13,5 до 12,6 процента уровня инфляционных ожиданий граждан — это хорошая новость, Тремасов также указал на то, что превышающее официальные данные по инфляции в полтора раза значение все равно является очень высоким. «Текущий уровень инфляционных ожиданий создает проинфляционные риски», — подчеркнул он.

На прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин указал, что инфляционные ожидания граждан приводят к тому, что регулятор вынужден действовать осторожнее при снижении ключевой ставки. «И у граждан, и у бизнеса, да и у нас с вами, я подозреваю, если попрошу руки поднять, по-прежнему недостаточно веры в то, что инфляция будет на цели 4 процента через год-два», — сказал тогда заместитель Набиуллиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО уличили в подготовке блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области

    Директор школы в Крыму рассказала о последствиях атаки украинских дронов

    Назван возможный ответ Трампа на предложение Путина

    Экс-вагнеровцы показали видео «джекичанского трюка» попавшего под удар дрона ВСУ бойца

    В России заявили о готовности к серьезному разговору с Европой

    Власти раскрыли данные о многомиллионном ущербе от атаки ВСУ по курортной зоне Крыма

    Эмма Уотсон позанималась спортом в микроюбке

    В Индии умер знаменитый одинокий слон

    Подростка изнасиловали в общественном туалете европейского курорта на выпускном балу

    Россиянам назвали семь самых популярных схем мошенничества на сайтах объявлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости