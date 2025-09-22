Силовые структуры
18:54, 22 сентября 2025Силовые структуры

Стало известно о назначении руководителя департамента военной контрразведки ФСБ России

Любовь Ширижик
Иван Ткачев

Иван Ткачев . Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Департамент военной контрразведки ФСБ России возглавил генерал-лейтенант Иван Ткачев, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» (РВНП).

О новом назначении в российской спецслужбе сообщил источник издания.

В конце 2024 года с этого поста ушел генерал-полковник Николай Юрьев. Он подал в отставку по собственному желанию по причине выхода на пенсию.

Основными задачами департамента военной контрразведки ФСБ являются пресечение противоправной деятельности иностранных разведок в отношении Вооруженных сил Российской Федерации, добывание разведывательной информации относительно ситуации в стране, пресечение террористической и диверсионной деятельности, а также обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, борьба с организованной преступностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотиков в войсках.

Ткачева прочили на должность главы департамента военной контрразведки, когда он руководил управлением «К» (банковский отдел) ФСБ. Он известен тем, что курировал расследование уголовных дел бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и бизнесмена Зиявудина Магомедова.

