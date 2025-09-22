Стало известно о планах США ввести санкции против МУС

Reuters: США рассматривают возможность ввести санкции против МУС на этой неделе

США рассматривают возможность ввести санкции против всего Международного уголовного суда (МУС) на этой неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, государства, ратифицировавшие Римский статут, выступят против санкций США на заседании ООН.

Должностные лица Международного уголовного суда провели экстренные внутренние совещания для подготовки к американским санкциям. Уже было принято решение выплатить сотрудникам МУС зарплаты авансом.

Американский чиновник на условиях анонимности подтвердил агентству планы введения санкций на уровне всего МУС, но не уточнил сроки.

20 августа США ввели санкции против четырех высокопоставленных представителей Международного уголовного суда. Под санкции подпали судьи МУС Кимберли Прост и Николас Гийу, а также заместители прокурора Назхат Шамим Хан и Маме Мандиай Нианг, которых Вашингтон обвиняет в выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего главы Минобороны Йоава Галанта.