Стармеру указали на его действия в угоду России

DE: Власти Британии делают подарок России и Китаю, ослабляя свое влияние в ООН
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Leon Neal / Reuters

Премьеру Великобритании Киру Стармеру необходимо осознать, что действующее британское правительство во главе с ним делает одолжение России и Китаю тем, что ослабляет свое влияние в ООН. На действия премьер-министра в угоду Москвы указало издание Daily Express (DE), ссылаясь на отчет межпартийного комитета по иностранным делам.

«Правительство сэра Кира Стармера было предупреждено, что Британия делает "подарок Китаю и России", ослабляя влияние страны в Организации Объединенных Наций», — указано в статье.

