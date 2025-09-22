Страна Евросоюза начала выдавать «маскировочные» визы для российских туристов

Shot: Чехия выдает россиянам визы для посещения страны, а не туризма

Страна Евросоюза начала маскировать визы российским туристам. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, из-за антироссийской повестки ЕС Чехия вынуждена выдавать «маскировочные» документы для въезда. Так, чешское консульство направляет желающих посетить республику граждан России в определенный центр, в котором необходимо оформить документы. При этом указывать целью поездки «туризм» нельзя.

В визовом центре путешественникам необходимо предоставить загранпаспорт на 10 лет и заплатить сбор в размере 35 евро (3,4 тысячи рублей). После этого им предоставят документы с приглашением в Чехию от местного жителя, а в визе поставят целью поездки «посещение». Такое разрешение на въезд идентично туристическому.

Действие визы российские туристы подтверждают в аэропорту Стамбула, Турция, во время перелета с пересадками из Москвы в Чехию. После этого в аэропорту Праги сотрудник пограничной службы пропустит их в страну. Уточняется, что Чешская Республика без посещения россиян с 2022 года потеряла почти 200 миллионов евро (19,6 миллиарда рублей).

Ранее в Эстонии оценили возможность полного закрытия границы с Россией. Глава МИД этой прибалтийской страны заверил, что она существенно ограничила миграцию из России.