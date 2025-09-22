Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:24, 22 сентября 2025Путешествия

Страна Евросоюза начала выдавать «маскировочные» визы для российских туристов

Shot: Чехия выдает россиянам визы для посещения страны, а не туризма
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Страна Евросоюза начала маскировать визы российским туристам. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, из-за антироссийской повестки ЕС Чехия вынуждена выдавать «маскировочные» документы для въезда. Так, чешское консульство направляет желающих посетить республику граждан России в определенный центр, в котором необходимо оформить документы. При этом указывать целью поездки «туризм» нельзя.

Материалы по теме:
«Здесь становишься другим человеком» Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
«Здесь становишься другим человеком»Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
26 июня 2022
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать. Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать.Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
12 марта 2022

В визовом центре путешественникам необходимо предоставить загранпаспорт на 10 лет и заплатить сбор в размере 35 евро (3,4 тысячи рублей). После этого им предоставят документы с приглашением в Чехию от местного жителя, а в визе поставят целью поездки «посещение». Такое разрешение на въезд идентично туристическому.

Действие визы российские туристы подтверждают в аэропорту Стамбула, Турция, во время перелета с пересадками из Москвы в Чехию. После этого в аэропорту Праги сотрудник пограничной службы пропустит их в страну. Уточняется, что Чешская Республика без посещения россиян с 2022 года потеряла почти 200 миллионов евро (19,6 миллиарда рублей).

Ранее в Эстонии оценили возможность полного закрытия границы с Россией. Глава МИД этой прибалтийской страны заверил, что она существенно ограничила миграцию из России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ким Чен Ын высказался об участии северокорейских военных в операции в Курской области

    Алаудинов назвал условие отхода «Ахмата» с занятых позиций

    Врач рассказал о признаках деменции у Трампа

    Турция отменила ряд импортных пошлин на товары из США

    Решение премьера Британии назвали катастрофой

    Появились кадры последствий ночного удара под Киевом

    Сброс трехтонной бомбы на расположение ВСУ попал на видео

    Учительница встретилась с учеником в баре и занялась с ним сексом в отеле

    Бывшую жену российского вице-губернатора обвинили в мошенничестве

    Екатерина Варнава снялась полностью обнаженной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости