Суд в Москве передал в госсобственность АО «Ростовводоканал»

АО «Ростовводоканал», которым владел экс-замминистра энергетики, передали РФ

Тверской суд Москвы по требованию Генпрокуратуры (ГП) обратил в доход РФ около 116 миллионов акций АО «Ростовводоканал», фактическим владельцем которого назван осужденный за мошенничество бывший замглавы Минэнерго и президент АО «Евразийский» Станислав Светлицкий. Об этом сообщает ТАСС.

Другим ответчиком по иску, который столичный суд удовлетворил в понедельник полностью, был экс-глава Ростова-на-Дону Михаил Чернышев.

По данным ГП, требовавшей вернуть в госсобственность комплекс стоимостью более 4,6 миллиарда рублей, с октября 2006 года предприятие было под контролем «Евразийского», конечным бенефициаром которого через зарубежные структуры являлся Светлицкий.

В иске отмечалось, что на полученные незаконные доходы он приобрел элитную недвижимость в столичном регионе, почти 50 миллионов рублей перевел на банковские счета в Швейцарии и на Кипре.

Сам имущественный комплекс ростовского водоканала, созданный на базе муниципальной собственности, включает 67 производственных зданий, 22 земельных участка, 220 насосных станций, 2 очистных сооружения, 2 водозабора и более 4,5 тысячи километров водопроводных сетей и канализации.