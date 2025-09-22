Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:27, 22 сентября 2025Экономика

Суд в Москве передал в госсобственность АО «Ростовводоканал»

АО «Ростовводоканал», которым владел экс-замминистра энергетики, передали РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Тверской суд Москвы по требованию Генпрокуратуры (ГП) обратил в доход РФ около 116 миллионов акций АО «Ростовводоканал», фактическим владельцем которого назван осужденный за мошенничество бывший замглавы Минэнерго и президент АО «Евразийский» Станислав Светлицкий. Об этом сообщает ТАСС.

Другим ответчиком по иску, который столичный суд удовлетворил в понедельник полностью, был экс-глава Ростова-на-Дону Михаил Чернышев.

По данным ГП, требовавшей вернуть в госсобственность комплекс стоимостью более 4,6 миллиарда рублей, с октября 2006 года предприятие было под контролем «Евразийского», конечным бенефициаром которого через зарубежные структуры являлся Светлицкий.

В иске отмечалось, что на полученные незаконные доходы он приобрел элитную недвижимость в столичном регионе, почти 50 миллионов рублей перевел на банковские счета в Швейцарии и на Кипре.

Сам имущественный комплекс ростовского водоканала, созданный на базе муниципальной собственности, включает 67 производственных зданий, 22 земельных участка, 220 насосных станций, 2 очистных сооружения, 2 водозабора и более 4,5 тысячи километров водопроводных сетей и канализации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Еще раз Украина это не переживет». Зеленский провел закрытую встречу со своей партией. Какие «трудные решения» он пообещал?

    В Москве установлен рекорд тепла для 22 сентября за всю историю наблюдений

    Признанный иноагентом участник «Дома-2» поиронизировал над ведущим «Интервидения»

    На юг Китая обрушится супертайфун

    Загитова объяснила отказ от обсуждения личной жизни

    Польша решила отказаться от наказания воюющих за ВСУ поляков

    Первый замглавы столицы Камчатки попал к силовикам

    Россиянин попал под следствие после нескольких комментариев в Telegram

    Полиция Нидерландов застрелила подростка на глазах посетителей McDonald's

    Российский фондовый рынок вырос после заявления Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости