Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:51, 22 сентября 2025Мир

Сын Трампа публично спародировал отца

NYP: Сын Трампа публично спародировал отца на церемонии прощания с Чарли Кирком
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Сын президента США Дональд Трамп-младший публично спародировал отца на церемонии прощания с консервативным активистом Чарли Кирком. Видеозапись его выступления публикует New York Post (NYP) на своем YouTube-канале.

Сын американского лидера рассказал, что ему часто делают замечания из-за его публикаций в социальных сетях. Он признал, что может выкладывать «крайне неуместные мемы».

По словам сына главы Белого дома, он даже получал звонки от своего отца по этому поводу и выслушивал его замечания.

«Знаешь, Дон, Дон, ты слишком агрессивен в соцсетях. Дон, расслабься», — сказал Дональд Трамп-младший, пародируя манеру речи отца.

Ранее Дональд Трамп-младший назвал клоунами пользователей социальных сетей, ставящих украинские флаги в своих профилях в качестве выражения поддержки Киеву, но при этом хранящих молчание о расправе над украинкой Ириной Заруцкой.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль анонсировал важное заявление Путина

    Десятки членов «Русской общины» в масках вышли на рейд на окраине Москвы. Их сопровождала полиция

    Зафиксирован масштабный сдвиг на границе ядра Земли

    У основателя избинга потребовали миллиард рублей

    В Кремле переадресовали в Минобороны вопросы об атаке ВСУ на Крым

    Сын Трампа публично спародировал отца

    У российского мэра изъяли украшения и дорогой автомобиль

    В Кремле обозначили позицию России по конфликту Израиля и Палестины

    В Белоруссии выросла урожайность картофеля

    Китай призвал Израиль прекратить атаки в секторе Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости