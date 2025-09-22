NYP: Сын Трампа публично спародировал отца на церемонии прощания с Чарли Кирком

Сын президента США Дональд Трамп-младший публично спародировал отца на церемонии прощания с консервативным активистом Чарли Кирком. Видеозапись его выступления публикует New York Post (NYP) на своем YouTube-канале.

Сын американского лидера рассказал, что ему часто делают замечания из-за его публикаций в социальных сетях. Он признал, что может выкладывать «крайне неуместные мемы».

По словам сына главы Белого дома, он даже получал звонки от своего отца по этому поводу и выслушивал его замечания.

«Знаешь, Дон, Дон, ты слишком агрессивен в соцсетях. Дон, расслабься», — сказал Дональд Трамп-младший, пародируя манеру речи отца.

Ранее Дональд Трамп-младший назвал клоунами пользователей социальных сетей, ставящих украинские флаги в своих профилях в качестве выражения поддержки Киеву, но при этом хранящих молчание о расправе над украинкой Ириной Заруцкой.