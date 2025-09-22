Мир
Трамп вновь встретится с Зеленским

Белый дом: Трамп проведет встречу с Зеленским 23 сентября
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским во вторник, 23 сентября. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Reuters.

Левитт также отметила, что глава Белого дома планирует двусторонние переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Кроме того, на отдельном многостороннем саммите Трамп встретится с лидерами Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании.

Ранее Зеленский заявил, что на предстоящей неделе может встретиться с американским лидером на Генассамблее ООН.

