09:13, 22 сентября 2025

Трамп задумал предложить арабским странам направить войска в Газу

Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп встретится с арабскими лидерами на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и предложит им направить войска в сектор Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По их данным, Белый дом уже разослал приглашения на встречу лидерам Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Египта, Иордании и Турции.

Отмечается, что администрация американского президента хочет, чтобы приглашенные арабские и мусульманские страны приняли участие в послевоенном плане для сектора Газа и даже направили войска для стабилизации ситуации, которые заменят израильских военных.

Ранее стало известно, что Трамп недоволен премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но предоставляет ему полную свободу действий в секторе Газа. Политик заявил нескольким своим помощникам, что Нетаньяху предпочитает использовать военную силу, чтобы принудить радикальное палестинское движение ХАМАС к капитуляции, вместо предпочитаемого президентом метода переговоров о прекращении огня.

