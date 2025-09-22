Силовые структуры
12:54, 22 сентября 2025Силовые структуры

У основателя избинга потребовали миллиард рублей

ГП хочет изъять у экс-главы Плеса Шевцова 1 млрд руб и 150 объектов недвижимости
Кадр: Дизайн Онлайн (Designonline.pro) / YouTube

Прокуратура Ивановской области требует конфисковать у бывшего главы Плеса Алексея Шевцова более одного миллиарда рублей и 150 объектов недвижимости, полученных коррупционным путем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Экс-чиновник известен как основатель избинга — это разновидность отдыха или постоянное проживание в традиционном деревенском доме, которая в последнее время набирает популярность в России. Шевцов создал в Плесе проект «Потаенная Россия».

Имущество бывшего чиновника подлежит обращению в доход государства. В ходе проверки было установлено, что Шевцов за 10 лет депутатства и управления Плесом стал монополистом рынка недвижимости, сферы гостиничных услуг и общественного питания в городе. Он масштабировал предпринимательскую деятельность и вовлек родственников и доверенных лиц.

Шевцов заработал свыше одного миллиарда рублей. На его имущество наложены обеспечительные меры.

В 2024 году прокуратура изъяла у него земельный участок площадью 2,3 гектара с избинг-отелем. У подконтрольных ему граждан и компаний истребованы 26 гектаров на берегу Волги, в центральной части набережной Плеса.

Ранее сообщалось, что Волжский городской суд Волгоградской области постановил обратить в доход государства 214 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову и его близким родственникам.

