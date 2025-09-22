Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:03, 22 сентября 2025Интернет и СМИ

Уехавшая из России Лазарева ответила на обвинения в алкоголизме

Ведущая Лазарева заявила, что перестала курить и пить алкоголь
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), уехавшая из России, ответила на обвинение одного из зрителей в алкоголизме. Об этом она порассуждала на видео, доступном на YouTube.

Один из зрителей написал Лазаревой в прямой эфир комментарий с текстом: «Неужели отрезвела?» «А как вы думаете, Павел? Вот если у вас в голове такая картинка, что я все время пьяная, то я все время пьяная или у меня все-таки есть какие-то промежутки?» — поиронизировала телеведущая.

Позднее в ходе трансляции она рассказала, что с начала сентября перестала курить и отказалась от алкоголя, так как лежала в больнице. «В пику тем, кто думает, что я только вот протрезвела и пришла с вами поговорить», — заключила телеведущая.

Ранее Лазарева призналась в любви к чистому русскому языку. Она рассказала, что редко давала читать детям иностранную литературу, так как боялась плохих переводов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о «добровольных самоограничениях» на ядерный арсенал России и сделал предложение США. Чего он ждет от Вашингтона?

    Зеленский предложил отправлять подразделения ВСУ за границу

    Оглашен приговор за продажу информации о российских войсках в Горловке

    Украинец захотел стать священником для отсрочки от армии

    Стали известны новые подробности об успехах ВС России в Харьковской области

    В Европе раскрыли причину затягивания отказа от российского газа

    ХАМАС подготовило письмо Трампу с одной просьбой

    Мастер маникюра рассказала об узнаваемых по ногтям секретах клиентов

    Предсказан срок прихода заморозков в Москву

    Стало известно о «простреливающем большую часть европейской территории России» эсминце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости