19:42, 15 сентября 2025

Уехавшая из России Лазарева призналась в любви к чистому русскому языку

Мария Большакова
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) призналась в любви к чистому русскому языку. Об этом она порассуждала в видео, доступном на YouTube.

Лазарева заявила, что редко советовала своим детям иностранную литературу, так как боялась неудачных переводов на русский язык. «Этим я тоже грешу: очень люблю, когда хорошо и чисто говорят по-русски», — рассказала ведущая.

Она добавила, что из-за этого рекомендовала детям читать произведения на языке оригинала, в частности, на английском, так как они углубленно изучали его в школе.

Ранее Лазарева вспомнила о «страшном позоре», который она пережила в юности. По словам телеведущей, она не смогла поступить в театральное училище.

До этого Лазарева пожаловалась на усталость в эмиграции. Она рассказала, что после отъезда из России разучилась расслабляться.

