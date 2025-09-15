Уехавшая из России Лазарева призналась в любви к чистому русскому языку

Известная телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) призналась в любви к чистому русскому языку. Об этом она порассуждала в видео, доступном на YouTube.

Лазарева заявила, что редко советовала своим детям иностранную литературу, так как боялась неудачных переводов на русский язык. «Этим я тоже грешу: очень люблю, когда хорошо и чисто говорят по-русски», — рассказала ведущая.

Она добавила, что из-за этого рекомендовала детям читать произведения на языке оригинала, в частности, на английском, так как они углубленно изучали его в школе.

