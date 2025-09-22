Культура
15:05, 22 сентября 2025Культура

Умер звезда «Морского патруля» Хадышьян

Актер Георгий Хадышьян ушел из жизни в 65 лет в результате инсульта
Ольга Коровина

Кадр: mariesharia / YouTube

Заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян ушел из жизни в возрасте 65 лет. Причиной смерти артиста стал инсульт. Об этом сообщает aif.ru.

Помощник заведующего художественно-постановочной частью Краснодарского академического театра драмы Татьяна Шкодина рассказала об обстоятельствах смерти Хадышьяна. «Попал в больницу через день после дня рождения с инсультом. В понедельник мы видели его в театре счастливым, улыбающимся. А во вторник он не пришел на открытие сезона», — сообщила она.

Шкодина добавила, что коллеги Хадышьяна пытались с ним связаться, но было уже поздно. Артиста обнаружили дома, он жил один.

Георгий Хадышьян служил в Краснодарском академическом театре драмы с 1982 года и был одной из ключевых фигур местной сцены. Известно, что на его счету более 50 ролей. Кроме того, актер исполнил роли в фильмах «Морской патруль» и «Утоли мои печали».

Ранее сообщалось, что младшая дочь лауреата Нобелевской премии по литературе, знаменитого писателя Михаила Шолохова Мария ушла из жизни в возрасте 87 лет.

.
