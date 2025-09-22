Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
05:28, 22 сентября 2025Культура

В Госдуме резко высказались о Пугачевой

Депутат Певцов: Пугачева давно лишилась уважения в России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Певица Алла Пугачева давно не пользуется уважением в России, здесь ее уже забыли. Такой точкой зрения в беседе с РИА Новости поделился депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

«На мой взгляд, эта женщина — она давно уже забыта, и те, кто ее помнил и уважал, они уже перестали это делать», — сказал депутат. Он также подчеркнул, что не видел последнее вышедшее интервью артистки, так как у него есть «более интересные занятия».

Ранее сообщалось, что Пугачевой может грозить до пяти лет колонии из-за слов о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохаре Дудаеве. По данным Shot, в высказываниях артистки усматривается оправдание терроризма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это вопрос доверия». Макрон назвал конфискацию российских активов нарушением международного права

    Стармеру указали на его действия в угоду России

    Названы самые популярные игрушки в России

    Молодая миллионерша не пережила укуса таинственного насекомого

    Фото тюремной еды в одной стране вызвали зависть у пользователей сети

    В трех российских городах сняли ограничения на полеты

    ВС России атаковали украинский цех по сборке беспилотников

    Раскрыты подробности ночной массированной атаки ВСУ на российский регион

    Россиянам назвали опасную регулярность употребления алкоголя

    94-летняя итальянская бабушка стала знаменитостью у туристов благодаря нарядам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости