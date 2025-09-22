В Госдуме резко высказались о Пугачевой

Депутат Певцов: Пугачева давно лишилась уважения в России

Певица Алла Пугачева давно не пользуется уважением в России, здесь ее уже забыли. Такой точкой зрения в беседе с РИА Новости поделился депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

«На мой взгляд, эта женщина — она давно уже забыта, и те, кто ее помнил и уважал, они уже перестали это делать», — сказал депутат. Он также подчеркнул, что не видел последнее вышедшее интервью артистки, так как у него есть «более интересные занятия».

Ранее сообщалось, что Пугачевой может грозить до пяти лет колонии из-за слов о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохаре Дудаеве. По данным Shot, в высказываниях артистки усматривается оправдание терроризма.