21:17, 22 сентября 2025Россия

На «Госуслугах» заменят паспорт QR-кодом

Минцифры запустило возможность предъявлять QR-код вместо паспорта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В ближайшее время в магазинах, кинотеатрах и музеях появится возможность подтверждать личность с помощью QR-кода. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба Минцифры РФ, передает ТАСС.

Согласно информации ведомства, россияне смогут использовать QR-код из сервиса «Госдоки» в приложении «Госуслуги» для идентификации личности наравне с паспортом. При этом использование QR-кода будет полностью добровольным.

«На первом этапе QR-код можно будет использовать в кино или музеях — при проходе на мероприятия с возрастным ограничением, в магазинах — при покупке товаров 18+», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что в дальнейшем планируется расширить применение QR-кодов, включая использование в организациях финансового рынка и многофункциональных центрах для получения государственных услуг.

5 сентября Минцифры опубликовало список сервисов, которые будут доступны россиянам при отключениях мобильного интернета. В ведомстве подчеркнули, что подобная мера позволит минимизировать неудобства граждан.

