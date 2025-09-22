В Крыму пообещали заслуженное наказание для ВСУ за атаку на Форос

Константинов пообещал заслуженное наказание для ВСУ за атаку на Форос

Украина понесет заслуженное наказание за атаку на курортную зону на юге Крыма. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов в Telegram-канале.

«За все эти преступники понесут заслуженное наказание. Выражаю соболезнования родным и близким погибших! Пострадавшим — скорейшего выздоровления!» — написал Константинов.

Ранее возмездием для Украины за удар ВСУ по Крыму пригрозил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он назвал случившееся террористическим актом и подчеркнул, что попытка ВСУ атаковать мирное население не останется безнаказанной.

ВСУ атаковали Крым вечером в воскресенье, 21 сентября. Под удар попала курортная зона в поселке Форос на юге полуострова. Жертвами удара, по последним данным, стали три человека, еще 16 пострадали. Повреждения получили объекты на территории санатория «Форос» и здание школы.