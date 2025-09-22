В Крыму пообещали заслуженное наказание для ВСУ за атаку на Форос

Украина понесет заслуженное наказание за атаку на курортную зону на юге Крыма. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов в Telegram-канале.
«За все эти преступники понесут заслуженное наказание. Выражаю соболезнования родным и близким погибших! Пострадавшим — скорейшего выздоровления!» — написал Константинов.
Ранее возмездием для Украины за удар ВСУ по Крыму пригрозил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он назвал случившееся террористическим актом и подчеркнул, что попытка ВСУ атаковать мирное население не останется безнаказанной.
ВСУ атаковали Крым вечером в воскресенье, 21 сентября. Под удар попала курортная зона в поселке Форос на юге полуострова. Жертвами удара, по последним данным, стали три человека, еще 16 пострадали. Повреждения получили объекты на территории санатория «Форос» и здание школы.