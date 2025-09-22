Бывший СССР
В Минске высказались о попавших под удар украинского беспилотника белорусах

МИД Белоруссии подтвердил попадание белорусов под атаку БПЛА ВСУ по Крыму
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Двое белорусов пострадали во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курортную зону Крыма. Информацию об этом подтвердил МИД Белоруссии, передает БелТА.

«Согласно уточненным данным, двое пострадавших получили ранения средней степени тяжести. Белорусские дипломаты находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями», — говорится в сообщении.

Как отметили в дипведомстве, ситуация находится на особом контроле. Дипломаты также заявили, что при необходимости пострадавшим будет оказана всесторонняя поддержка.

21 сентября беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали Форос в Крыму. Жертвами ударов стали три человека, еще 15 получили ранения.

