14:11, 22 сентября 2025Силовые структуры

В прокуратуре высказались об адвокатах Навального

Прокуратура просит ужесточить сроки адвокатам Навального по делу об экстремизме
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Алексей Липцер

Алексей Липцер. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бывшим адвокатам Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) просят ужесточить наказание по уголовному делу об экстремизме. Об этом сообщает ТАСС.

На слушаниях во Владимирском областном суде прокуратура выдвинула требование увеличить сроки юристам Игорю Сергунину, Алексею Липцеру и Вадиму Кобзеву (они включены в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Петушинский городской суд приговорил Сергунина к 3,5 года лишения свободы, Липцера — к 5 годам, Кобзева — к 5,5 года, признав их виновными по статье 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»). Теперь прокурор потребовал для Сергунина 5 лет и 2 месяца лишения свободы, Липцеру — 5,5 года и Кобзеву — 5 лет 8 месяцев заключения с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 4 года каждому.

