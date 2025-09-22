В России подскочил спрос на лекарства от ОРВИ

DSM Group: Продажи лекарств от ОРВИ в России увеличились на 10 процентов

За первую неделю сентября аптеки в России продали 18,13 миллиона упаковок лекарств от ОРВИ и гриппа. Спрос на препараты подскочил на 10,4 процента, со ссылкой на данные DSM Group сообщает газета «Ведомости».

За первую неделю сентября аптеки продали лекарств от простуды и гриппа на 5,88 миллиарда рублей. В денежном выражении прирост к показателям последней недели августа составил 13,5 процента. Активнее всего продавали лекарства в Коми (+25,8%), Архангельская и Мурманская области (плюс 24,5 процента), Красноярский край (плюс 24,4 процента), Вологодская область (плюс 21,7 процента).

Несмотря на недельный прирост, текущие продажи на 4,2 процента ниже показателей прошлого года. Исключение составили лишь три региона, где за две недели сентября лекарств купили больше, чем годом ранее: Марий Эл (плюс 15 процентов), Кировская (плюс 12 процентов) и Вологодская (плюс 12 процентов) области.

По информации Роспотребнадзора, число заражений ОРВИ с 8 по 14 сентября увеличилось в 1,6 раза к предыдущей неделе, заболеваемость коронавирусом за тот же период подскочила на 30,6 процента. Как заявила главный врач Скандинавского центра здоровья Наталья Гаврилова, появление нового, более заразного штамма коронавируса всегда приводит к волне заболеваемости,так как он легко обходит иммунитет от предыдущих прививок и болезней.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель по поставкам жизненно важных лекарств. В создании антиконкурентного соглашения на поставку жизненно важных лекарств подозреваются две компании — ООО «Примафарм» и ООО «Профарм». Они подписали госконтракты на сумму более 1,1 миллиарда рублей. «Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 109 закупочных процедурах в период с 2022 по 2024 год», — пояснили в ФАС.

