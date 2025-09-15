Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:34, 15 сентября 2025Экономика

В России раскрыли картель по поставкам жизненно важных лекарств

ФАС России раскрыла картель по поставкам жизненно важных лекарств на ₽1,1 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: Adonis Page / Shutterstock / Fotodom

Федеральная служба (ФАС) России раскрыла картель по поставкам жизненно важных лекарств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В создании антиконкурентного соглашения на поставку жизненно важных лекарств подозреваются две компании — ООО «Примафарм» и ООО «Профарм». Они подписали госконтракты на сумму более 1,1 миллиарда рублей.

«Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 109 закупочных процедурах в период с 2022 по 2024 год», — пояснили в ФАС.

Указанные компании использовали единую инфраструктуру для участия в торгах и имеют устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения. Это стало известно по итогам выездной внеплановой проверки в отношении фармацевтических компаний в апреле 2025 года. Фирмам грозят административные штрафы — материалы дела передадут в правоохранительные органы.

В начале сентября ФАС уже сообщала о картеле на сумму почти в миллиард рублей. Признаки очередного незаконного соглашения в сфере выявили в нескольких российских регионах — на территории Москвы, Северной Осетии, Ростовской и Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбудили в отношении компаний «МегаМед Корпорэйшн», «РУС» и неназванного индивидуального предпринимателя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве призвали готовиться еще к одному году конфликта

    Россиян предостерегли от запивания лекарств чаем или молоком

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с недвижимостью

    Жена Брюса Уиллиса назвала подарком отселение тяжелобольного актера в отдельный дом

    Путин высказался об экономике России словами «необходимо пройти по лезвию бритвы»

    Журова отреагировала на миллиардные заработки Овечкина за летний отпуск в России

    Россиян научили правильно просить деньги

    Россиянам после запуска безвизового режима назвали среднюю стоимость тура в Китай

    Знаменитого афериста из Tinder внезапно задержали. Как герой-любовник, выманивший у женщин миллионы, прославился на весь мир?

    Сырский уволил двоих командующих корпусами из-за провалов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости