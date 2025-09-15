В России раскрыли картель по поставкам жизненно важных лекарств

ФАС России раскрыла картель по поставкам жизненно важных лекарств на ₽1,1 млрд

Федеральная служба (ФАС) России раскрыла картель по поставкам жизненно важных лекарств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В создании антиконкурентного соглашения на поставку жизненно важных лекарств подозреваются две компании — ООО «Примафарм» и ООО «Профарм». Они подписали госконтракты на сумму более 1,1 миллиарда рублей.

«Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 109 закупочных процедурах в период с 2022 по 2024 год», — пояснили в ФАС.

Указанные компании использовали единую инфраструктуру для участия в торгах и имеют устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения. Это стало известно по итогам выездной внеплановой проверки в отношении фармацевтических компаний в апреле 2025 года. Фирмам грозят административные штрафы — материалы дела передадут в правоохранительные органы.

В начале сентября ФАС уже сообщала о картеле на сумму почти в миллиард рублей. Признаки очередного незаконного соглашения в сфере выявили в нескольких российских регионах — на территории Москвы, Северной Осетии, Ростовской и Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбудили в отношении компаний «МегаМед Корпорэйшн», «РУС» и неназванного индивидуального предпринимателя.