Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:46, 1 сентября 2025Экономика

В России выявили еще один крупный медицинский картель

ФАС обнаружила в России медицинский картель на сумму в 949,2 миллиона рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнаружили в России еще один крупный медицинский картель, на сей раз на сумму почти в миллиард рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Признаки очередного незаконного соглашения в сфере выявили в нескольких российских регионах — на территории Москвы, Северной Осетии, Ростовской и Свердловской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбудили в отношении компаний «МегаМед Корпорэйшн», «РУС» и неназванного индивидуального предпринимателя.

Их заподозрили в незаконном соглашении на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких, ультразвукового исследования и других медицинских изделий. Общая сумма сделки оценивается примерно в 949,2 миллиона рублей. Если вина подозреваемых будет доказана, нарушителям будут грозить оборотные штрафы, предусмотренные действующим в России Кодексом об административных правонарушениях, заключили в ФАС.

Ранее в России выявили другой крупный картель в медицинской сфере. Признаки ценовых манипуляций при заключении контрактов ФАС обнаружила в семи регионах РФ. Дело в связи с этим возбудили в отношении компаний «Огис Трейд» и «Торговый дом «Эмса». Общая сумма начальных максимальных цен сделок, по предварительной оценке, тогда превысила 1,574 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Федерации альпинизма России заявили, что застрявшую на пике Победы Наговицину могли спасти. Что для этого нужно было сделать?

    Россиянину изуродовали лицо и проломили череп

    Алиев поздравил Пакистан с победой над Индией

    Носить мусульманские головные уборы запретили в школах еще одного российского города

    Тина Канделаки вышла в свет с часами за миллионы рублей

    Продажи смартфонов в России неожиданно упали

    Палитру цветов российского «Оберега-СН» расширили

    Российский ветеран СВО пришел в банк и узнал о своей смерти

    «Байер» уволил главного тренера спустя три матча после назначения

    Путин рассказал об обгоняющих среднемировые темпах роста экономики стран ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости