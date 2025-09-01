В России выявили еще один крупный медицинский картель

ФАС обнаружила в России медицинский картель на сумму в 949,2 миллиона рублей

Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнаружили в России еще один крупный медицинский картель, на сей раз на сумму почти в миллиард рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Признаки очередного незаконного соглашения в сфере выявили в нескольких российских регионах — на территории Москвы, Северной Осетии, Ростовской и Свердловской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбудили в отношении компаний «МегаМед Корпорэйшн», «РУС» и неназванного индивидуального предпринимателя.

Их заподозрили в незаконном соглашении на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких, ультразвукового исследования и других медицинских изделий. Общая сумма сделки оценивается примерно в 949,2 миллиона рублей. Если вина подозреваемых будет доказана, нарушителям будут грозить оборотные штрафы, предусмотренные действующим в России Кодексом об административных правонарушениях, заключили в ФАС.

Ранее в России выявили другой крупный картель в медицинской сфере. Признаки ценовых манипуляций при заключении контрактов ФАС обнаружила в семи регионах РФ. Дело в связи с этим возбудили в отношении компаний «Огис Трейд» и «Торговый дом «Эмса». Общая сумма начальных максимальных цен сделок, по предварительной оценке, тогда превысила 1,574 миллиарда рублей.