В российский календарь вакцинации захотели включить еще одну прививку

Депутат Дрожжина предложила включить в календарь прививок вакцинацию от ВПЧ

В России захотели включить в в календарь прививок вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ). С таким предложением выступила депутат Госдумы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина в беседе с Life.

По ее словам, сейчас прививка от ВПЧ в рамках обязательного медицинского страхования доступна только в ряде регионов. «В России от любой прививки можно законно отказаться. Но национальный календарь составлен специалистами для защиты и самого человека, и его окружения. Было бы здорово, если бы туда вошла вакцина от ВПЧ», — считает парламентарий.