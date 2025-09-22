Россия
В российский календарь вакцинации захотели включить еще одну прививку

Константин Лысяков
В России захотели включить в в календарь прививок вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ). С таким предложением выступила депутат Госдумы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина в беседе с Life.

По ее словам, сейчас прививка от ВПЧ в рамках обязательного медицинского страхования доступна только в ряде регионов. «В России от любой прививки можно законно отказаться. Но национальный календарь составлен специалистами для защиты и самого человека, и его окружения. Было бы здорово, если бы туда вошла вакцина от ВПЧ», — считает парламентарий.

