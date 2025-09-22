В России электричка с пассажирами вспыхнула во время движения и попала на видео

В Краснодарском крае электричка с пассажирами вспыхнула во время движения и попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

ЧП произошло в Каневском районе. Пригородный поезд, следовавший по маршруту Староминская — Краснодар, заискрился, а затем загорелся. На кадрах видна объятая пламенем электричка.

Всего огонь охватил два вагона. Внутри были 56 пассажиров, всех удалось эвакуировать. Отмечается, что для тушения задействовали спецпоезд.

Ранее в Ростовской области пассажирский поезд попал под удар дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, из-за падения обломков дрона загорелся стоящий грузовой поезд. Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд.