Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:26, 22 сентября 2025Россия

В России электричка с пассажирами вспыхнула во время движения и попала на видео

На Кубани электричка вспыхнула во время движения и попала на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Краснодарском крае электричка с пассажирами вспыхнула во время движения и попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

ЧП произошло в Каневском районе. Пригородный поезд, следовавший по маршруту Староминская — Краснодар, заискрился, а затем загорелся. На кадрах видна объятая пламенем электричка.

Всего огонь охватил два вагона. Внутри были 56 пассажиров, всех удалось эвакуировать. Отмечается, что для тушения задействовали спецпоезд.

Ранее в Ростовской области пассажирский поезд попал под удар дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, из-за падения обломков дрона загорелся стоящий грузовой поезд. Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о «добровольных самоограничениях» на ядерный арсенал России и сделал предложение США. Чего он ждет от Вашингтона?

    Пригожин назвал лучшего артиста для «Интервидения-2026»

    Операции с криптовалютой стоили россиянину свободы

    Москвичей предупредили о последнем солнечном дне

    Один политический блок отказался от участия в парламентских выборах Молдавии

    ЦБ заявил об очень высоком росте зарплат россиян

    В Турции прогремел взрыв

    Лондон вывел из-под санкций дочь российского миллиардера

    В Сербии представили «аналог HIMARS»

    В США обратились с призывом к Трампу после предложения Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости