В США указали на ослабевание дипслужбы при администрации Трампа

После прихода Дональда Трампа к власти в США роль дипломатической службы страны в международных отношениях ослабла. На это указывают чиновники Госдепа и других американских ведомств, пишет газета Politico.

«Администрация Трампа преобразует дипломатическую службу в более мелкую и слабую силу в международных отношениях», — говорится в материале. Там отмечается, что дипломаты при нынешнем американском лидере стали лишь исполнителями, которые не выступают инициаторами каких-либо политических идей.

Авторы материала добавили, что с начала второго президентского срока Трампа более половины посольских должностей США остаются вакантными. Кроме того, в Госдепе на высших должностях находятся исполняющие обязанности, зачастую лишенные подходящего опыта работы.

При этом многие чиновники боятся высказываться на этот счет, так как за это их могут уволить или лишить повышения по службе, подчеркивает Politico.

