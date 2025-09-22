В трех российских городах сняли ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда, Иваново и Ярославля сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Волгограда, Иваново и Ярославля. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Кореняко подчеркнул, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период их действия на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Волгоград.

За несколько часов до этого аналогичные ограничения ввели в аэропорту Сочи. В ночь на 18 сентября прием и вылет самолетов также был на время ограничен в аэропорту Волгограда на фоне атаки беспилотников.