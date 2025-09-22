Вдова Чарли Кирка простила убийцу мужа

Эрика Кирк заявила, что простила убийцу мужа

Вдова американского консервативного политика Чарли Кирка Эрика заявила, что простила мужчину, которого подозревают в убийстве ее мужа. Об этом она сообщила в ходе церемонии прощания с Кирком, трансляция которой велась на YouTube-канале Turning Point USA.

«Я прощаю его, потому что Христос прощал. И так бы поступил Чарли», — сказала женщина. Она подчеркнула, что ненависть не может быть ответом на ненависть. После этого пришедшие на прощание с Кирком поднялись со своих мест и начали аплодировать Эрике.

Жена Кирка также напомнила, что ее муж пытался спасти молодых людей от бессмысленной жизни.

Ранее журналист Такер Карлсон сравнил убийство Кирка с распятием Христа.