Внук де Голля высказался о введенных против него санкциях Украины

Внук де Голля назвал санкции со стороны Украины борьбой со сторонниками мира

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер назвал введенные против него санкции со стороны Украины борьбой со сторонниками мира. С таким заявлением он выступил в соцсети Х.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский осуждает всех, кто хочет мира», — написал де Голль.

Он добавил, что хотел бы получить экземпляр указа о введении санкций, чтобы «разместить его в своей кунсткамере».

Ранее Украина ввела санкции против Пьера де Голля. В санкционный список также попали глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и первый заместитель министра внутренних дел России Андрей Кикоть.