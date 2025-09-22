Мир
17:35, 22 сентября 2025

Внук де Голля высказался о введенных против него санкциях Украины

Внук де Голля назвал санкции со стороны Украины борьбой со сторонниками мира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер назвал введенные против него санкции со стороны Украины борьбой со сторонниками мира. С таким заявлением он выступил в соцсети Х.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский осуждает всех, кто хочет мира», — написал де Голль.

Он добавил, что хотел бы получить экземпляр указа о введении санкций, чтобы «разместить его в своей кунсткамере».

Ранее Украина ввела санкции против Пьера де Голля. В санкционный список также попали глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и первый заместитель министра внутренних дел России Андрей Кикоть.

