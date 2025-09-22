ВС России применили «летающие гранатометы» в зоне СВО

ВС России применили дроны «Гортензия» с гранатометами в зоне СВО

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России применяют беспилотники «Гортензия» с подвешенными ручными противотанковыми гранатометами (РПГ) в зоне СВО. Об этом в Народном фронте, «Кулибин-клуб» которого оказывает информационную поддержку производителям, рассказали ТАСС.

Отмечается, что к стандартным дронам «Гортензия» можно подвесить РПГ. После этого «летающий гранатомет» приводят к цели, наводятся и стреляют. Пустой тубус сбрасывают перед отходом беспилотника на перезарядку.

«Важно, что этот вариант работы с подвешиванием гранатомета не требует никакой дополнительной модификации. Взвод происходит стандартным путем — подвесил, взвел, полетел выполнять задачу», — рассказал технический директор проекта «Гортензия» с позывным Мекс.

По его словам, в зону СВО также поставляют «Гортензию» на оптоволокне. Эта модификация может переключаться между проводным управлением и радиоканалом без задержек. В случае обрыва оптоволокна беспилотник продолжит работу по радиоканалу.

Ранее в сентябре стало известно, что ВС России начали использовать оптоволоконные беспилотники самолетного типа «Молния-2». Они могут нести на себе ударные FPV-дроны.