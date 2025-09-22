Ввоз машин в Россию по параллельному импорту рухнул

«Автостат»: В январе-августе в РФ по параллельному импорту ввезли 70,8 тыс. авто

По итогам первых восьми месяцев 2025 года ввоз новых автомобилей в Россию по параллельному импорту обвалился. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Речь идет о ввозе транспортных средств ушедших из России автопроизводителей. Последние после начала боевых действий на Украине прекратили официальные поставки своих машин в РФ, теперь они импортируются через посредников из третьих стран. В январе-августе по такой схеме в Россию завезли в общей сложности 70,8 тысячи новых авто. В годовом выражении показатель сократился на 40 процентов, уточнил Целиков.

В основном машины ушедших из страны автопроизводителей завозят в Россию из Китая. На долю азиатского государства пришлось 41,2 процента всех отгрузок авто по параллельному импорту. В топ-3 также вошли Киргизия (26,4 процента) и Беларусь (13,3 процента). В пятерке оказался и прямой ввоз через посредников из Южной Кореи (6,6 процента) и Японии (2,6 процента), заключил Целиков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало о проблемах в двусторонних расчетах между Россией и Китаем. Возникшие трудности с проведением платежей из-за западных санкций, как уточнялось, привели к активизации бартерных схем в торговле РФ и КНР. Одним из вариантов стал обмен российского зерна на китайские автомобили. Газета «Коммерсантъ» позже уточнила, что подобные схемы используют в основном лишь небольшие компании. Массового характера прямой обмен товарами так и не принял, резюмировали опрошенные эксперты.