12:39, 15 сентября 2025Экономика

Россия начала обменивать в Китае зерно на автомобили

Reuters: Сложности в расчетах заставляют бизнес в РФ переходить к бартеру с КНР
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Возникшие из-за западных санкций сложности в международных расчетах все чаще заставляют российские компании переходить на бартер с партнерами из Китая. Об этом со ссылкой на источники на рынке платежей пишет Reuters.

В качестве примера издание привело сделку, в рамках которых россияне обменяли зерно на закупленные в Китае автомобили. В других соглашениях зерно меняли на товары народного потребления, а семена льна — на бытовую технику и стройматериалы.

Иногда в сделках задействован параллельный импорт или услуги, например, китайский поставщик должен ввести в эксплуатацию и протестировать оборудование на территории России.

Собеседник агентства объяснил, что китайские банки боятся попасть в санкционные списки США и не принимают деньги из России. Обход этих ограничений становится все дороже, поэтому в ход идут устаревшие методы.

Секретарь генсовета Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Максим Спассккий обратил внимание, что данные Федеральной таможенной службы (ФТС) и Банка России по импорту расходятся все сильнее. Этот факт косвенно указывает на рост использования неденежных форм расчетов, главной из которых остается бартер.

К бартерным сделкам российские власти призывали отечественный бизнес еще два года назад. Так, в октябре 2023 года в ФТС сообщили, что пытаются донести до компаний преимущества такого формата сделок, а в начале 2024 года Минэкономразвития даже подготовило пошаговую инструкцию для бартера.

