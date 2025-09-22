Высокопоставленный сотрудник Минтранса России задержан

В Ростовской области ФСБ задержала замглавы управления охраны Минтранса России

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали заместителя главы управления вневедомственной охраны Министерства транспорта России. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что задержанные один из заместителей директора Северо-Кавказского филиала «Управление ведомственной охраны Минтранса России». По версии следствия, он организовал схему по получению денег от подчиненных. Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

