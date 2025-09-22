Силовые структуры
Жена бывшего российского губернатора понесла ответственность за его преступления

Жена экс-губернатора Сахалина Хорошавина ежемесячно оплачивает его штраф
Фото: Global Look Press

Жена бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина ежемесячно оплачивает присужденный ему штраф в размере 500 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Каждый месяц женщина платит по пять тысяч рублей. Сам Хорошавин ежемесячно отчисляет 10 тысяч рублей из поступающей ему пенсии. Ранее в счет погашения штрафа перечислили 12 миллионов рублей.

В 2022 году Хорошавина приговорили к 15 годам колонии строгого режима по делу о коррупции. Как установил суд, за два года работы он незаконно получил более 5,6 миллиона долларов (около 347 миллионов рублей). 1 сентября 2025 года стало известно, что экс-губернатор проходит программу коррекции личности и активно участвует в общественно полезной жизни отряда и колонии. Он также содержит храм и занимается самообразованием.

