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09:32, 10 июня 2026Спорт

«Каролина» сравняла счет в финале Кубка Стэнли

«Каролина» обыграла «Вегас» со счетом 5:3 и выровняла положение в финале Кубка Стэнли
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Lucas Peltier / Imagn Images / Reuters

«Каролина Харрикейнз» обыграла на выезде «Вегас Голден Найтс» со счетом 5:3 и выровняла положение в финале Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

У победителей дублем отметился Джордан Стаал, еще по шайбе забросили Логан Стэнковен, Джейсон Блейк и Николай Элерс. За «Вегас» забивали Марк Стоун, Вильям Карлссон и Бретт Хауден. Российские хоккеисты Александр Никишин и Андрей Свечников из «Каролины», а также Иван Барбашев и Павел Дорофеев из «Вегаса» принимали участие в матче, но очков не набрали. Также «Каролина» впервые по ходу плей-офф включила в заявку вратаря Петра Кочеткова.

Таким образом, счет в финальной серии Кубка Стэнли стал 2-2. Пятая игра пройдет 12 июня на домашней площадке «Каролины», она начнется в 03:00 по московскому времени.

Ранее российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров назвал недостатки Северной Америки. Хоккеист заявил, что у американцев совершенно другой менталитет. По его мнению, они неискренни. «Человек может подойти поговорить, и ты понимаешь, что он сделал это просто потому, что должен подойти. И через минуту даже не вспомнит, о чем я говорил», — рассказал Юров.

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