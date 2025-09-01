Бывший российский губернатор занялся коррекцией личности в колонии

РИА: Экс-губернатор Хорошавин проходит программу коррекции личности в колонии

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, которого отправили в колонию на 15 лет за коррупцию, проходит программу коррекции личности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно им, экс-чиновник не только активно участвует в общественно полезной жизни отряда и колонии, но и проходит программы психологической коррекции личности.

В 2022 году Хорошавина приговорили к 15 годам колонии строгого режима по делу о коррупции. Как установил суд, за два года работы он незаконно получил более 5,6 миллиона долларов (около 347 миллионов рублей).

Наказание сахалинский экс-губернатор отбывает в одной из колоний Хабаровского края. Там он содержит храм и занимается самообразованием.

