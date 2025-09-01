Силовые структуры
Стало известно об интеллектуальном развитии бывшего губернатора в российской колонии

Экс-губернатор Хорошавин содержит храм и занимается самообразованием в колонии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Ясько / РИА Новости

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный на 15 лет лишения свободы за коррупцию, содержит храм и занимается самообразованием в хабаровской колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Хорошавин взял на себя ответственность по обслуживанию и содержанию храма Усекновения главы Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, действующего при исправительной колонии.

Кроме этого, экс-губернатор работает над повышением своего интеллектуального уровня, участвует в музыкальном, спортивном, историческом, шахматном кружках, а также посещает литературный клуб «Книголюб».

В 2022 году Хорошавина приговорили к 15 годам колонии строгого режима по второму коррупционному делу. По версии следствия, за два года работы он незаконно получил более 5,6 миллиона долларов (347 миллионов рублей).

В феврале 2018 года бывшего чиновника приговорили к 13 годам колонии.

