06:00, 23 сентября 2025ЭкономикаЭксклюзив

В России предложили запретить ввоз праворульных машин

Депутат Госдумы Ефимов предложил запретить ввоз в Россию праворульных машин
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Необходимо запретить ввоз праворульных автомобилей в Россию, считает член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов. Инициативой он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сенатор Андрей Кутепов направил вице-премьеру Денису Мантурову письмо с предложением начать в России поэтапную замену машин с правым рулем на более безопасный транспорт, стимулируя водителей отказываться от таких транспортных средств, вводя меры господдержки.

По мнению Ефимова, инициатива является преждевременной, так как государству нужны финансы для других целей.

«Другое дело — запретить ввоз праворульных машин в Россию. Мое мнение, что это можно сделать. Это бы, во-первых, дало возможность нашей автомобильной промышленности развиваться лучше, потому что придется покупать российские машины. А правый руль — это же, в основном, японцы, которые с нами сейчас не очень дружат. Япония против нас объявила огромные санкции, так и мы должны тогда хотя бы старые машины их не покупать, да и новые», — пояснил депутат.

Ранее Минпромторг выступил с предложением о повышении утилизационного сбора на автомобили мощностью более 160 лошадиных сил за счет пересмотра методики его расчета. Комментируя вызвавший неоднозначную реакцию проект, в министерстве отмечали, что более 95 процентов импортированных в страну в прошлом году машин с правым рулем — это модели, для которых льготный коэффициент утильсбора продолжит действовать.

