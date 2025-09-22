Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:30, 22 сентября 2025Экономика

Российский сенатор предложил начать замену праворульных авто

Сенатор Кутепов предложил стимулировать замену праворульных машин на безопасные
Дмитрий Воронин

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Глава экономического комитета Совета Федерации (СФ) Андрей Кутепов предложил начать в России поэтапную замену машин с правым рулем на более безопасный транспорт, вводя меры господдержки водителей, принявших соответствующее решение. Его письмо первому вице-премьеру Денису Мантурову цитирует РИА Новости.

«Считаем целесообразным принять меры по стимулированию», — написал в связи с этим политик, представляющий в СФ заксобрание Санкт-Петербурга. Он также указал на важность того, чтобы меры носили плановый, поэтапный характер, включая обеспеченность новых автомобилей запчастями и сервисной инфраструктурой, а также субсидирование покупок.

По данным агентства, выступивший с инициативой сенатор попросил Мантурова рассмотреть возможность дать поручение Минпромторгу о разработке комплекса таких мер.

Ранее ведомство выступило с предложением о повышении утилизационного сбора на автомобили мощностью более 160 лошадиных сил за счет пересмотра методики его расчета. Комментируя вызвавший неоднозначную реакцию проект, в министерстве отмечали, что более 95 процентов импортированных в страну в прошлом году машин с правым рулем — это модели, для которых льготный коэффициент утильсбора продолжит действовать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сбросила на российские объекты умные авиабомбы

    Сын Трампа публично спародировал отца

    У российского мэра изъяли украшения и дорогой автомобиль

    В Кремле обозначили позицию России по конфликту Израиля и Палестины

    В Белоруссии выросла урожайность картофеля

    Китай призвал Израиль прекратить атаки в секторе Газа

    Кремль анонсировал важное заявление Путина

    Сестра Михаила Круга высказалась об идее не популяризировать песни шансонье

    Стало известно о решившем не бить по цели в зоне СВО российском военном

    Российские подростки станцевали у военного памятника под песню с ненормативной лексикой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости