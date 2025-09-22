Зарплаты московских курьеров взлетели

SuperJob: Зарплаты курьеров в Москве выросли на 38 процентов

За год зарплаты курьеров в Москве выросли на 38 процентов. О взлетевших доходах со ссылкой на исследование SuperJob сообщает РБК.

В сентябре 2025 года зарплаты сотрудников доставки росли быстрее, чем у людей со средним профессиональным и высшим образованием.

«Начало осени — традиционный период оживления бизнес-активности. И сентябрь 2025 года не стал исключением. В сфере курьерской доставки вакансий за месяц стало на 17 процентов больше, медианные зарплатные предложения работодателей выросли на 1,5 процента (плюс 2 тысячи рублей)», — пояснили аналитики.

Средняя рыночная зарплата курьеров в Москве составляет 132 тысячи рублей, специалистов с высшим образованием — 116 тысяч рублей, квалифицированных специалистов без высшего образования — 100 тысяч рублей.

При этом по состоянию на июнь 2025 года медианные зарплаты курьеров в столице за год стали выше на 46 процентов и достигли 135 тысяч рублей.

Как показывают данные Infoline, по итогам второго квартала 2025 года темпы роста оборота рынка онлайн-продаж продуктов питания (e-grocery) в России замедлились до 28,8 процента. В прошлом году темпы роста оборота сегмента составляли 47,1 процента — за 12 месяцев динамика замедлилась на 18,3 процентного пункта (п.п.). Резкое падение темпов роста в этом сегменте в агентстве связывают в первую очередь с нехваткой работников в отрасли. Речь идет, в частности, о курьерах и сборщиках продуктов питания.