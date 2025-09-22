Экономика
13:10, 22 сентября 2025Экономика

Зеленский дал производителям оружия налоговые льготы

Зеленский подписал закон о льготах производящим оружие на Украине
Дмитрий Воронин

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Глава Украины Владимир Зеленский подписал так называемый закон о Defence City, который вводит льготы для предприятий оборонного комплекса страны. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, Минобороны Украины начнет включать в спецреестр с указанным названием производителей оружия, которые, в частности, будут освобождены от налога на прибыль, земельного налога, налога на недвижимость, экологического налога. Для таких предприятий вводятся также упрощенные таможенные процедуры для товаров военного назначения.

Действовать эти и другие льготы будут до 2036 года или до вступления Украины в Евросоюз, говорится в публикации.

Ранее в сентябре Зеленский отмечал, что из-за нехватки денег на Украине простаивают 40 процентов мощностей ВПК. В то же время он анонсировал экспорт изготовленного в стране оружия, прежде всего морских дронов.

