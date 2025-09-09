Зеленский назвал объем простаивающих военных заводов на Украине

Зеленский: Из-за нехватки денег на Украине простаивают 40 % мощностей ВПК

Из-за нехватки денег на Украине простаивают 40 процентов мощностей военно-промышленного комплекса (ВПК). Такую цифру в интервью ABC назвал президент страны Владимир Зеленский, его слова приводит РБК.

Глава государства связал такой объем простаивающих заводов с недостатком финансирования. Это не первый раз, когда он жалуется на неработающие предприятия: в апреле Зеленский оценивал их долю в 40 процентов.

«Это бы очень сильно помогло украинской обороноспособности, если бы мы нашли дополнительное финансирование на все 100 процентов наших возможностей по производству», — отметил он.

Весной Зеленский также указывал на дефицит артиллерии, с которым борются, используя беспилотники, а в июле — обращался к европейским союзникам с просьбой помочь платить зарплаты военным. Также он попросил 25 миллиардов долларов в год на выпуск беспилотников, ракет и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Шесть миллиардов, заявил Зеленский, нужны срочно.

«Ракеты, дроны, РЭБы, это направление — 25 миллиардов. Это уже 65, если все это закрывать. Я начал над этим работать. Очень тяжелая тема», — рассказал он.

Заместитель генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Шарль Фрис на конференции по военному сотрудничеству ЕС — Украина в мае 2025-го указал, что Еврокомиссия уже заключила первые контракты на европейские инвестиции в ВПК Украины, а всего планируется вложить миллиард евро.

Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что компания достроит завод по выпуску снарядов на Украине в 2026 году. По его словам, предполагавшийся ранее объем выпуска, который составлял 150 тысяч снарядов в год, существенно возрастет.