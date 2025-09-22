Из жизни
08:02, 22 сентября 2025Из жизни

Женщина родила от донора спермы из интернета и рассказала о жутких последствиях

Британка родила от донора из интернета и посоветовала не повторять за ней
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Британка по имени Лора Колдман родила от незнакомца, которого нашла в интернете, три года назад и рассказала о последствиях своего решения. Об этом пишет Daily Mirror.

Колдман посоветовала ни в коем случае не повторять ее опыт. Женщина рассказала, что в августе 2018 года очень хотела завести ребенка, но была одинока. Она часто слышала о мужчинах, которые бесплатно предоставляют свою сперму, и нашла нужное сообщество в интернете.

Вскоре один из доноров сам написал женщине. Она объяснила, что решила ему довериться из-за хороших отзывов. Когда она впервые приехала к мужчине, тот отвел ее в специальную комнату, отлучился на 10 минут и вернулся со шприцем спермы в руках.

Женщина ввела ее во влагалище, лежа на диване, подождала 20 минут и уехала. «Он едва сказал мне два слова, — рассказала Колдман. — Я тогда подумала, что это странно, но слишком хотела снова стать мамой». После трех таких визитов ей удалось забеременеть.

В апреле 2022 года женщина родила сына. Мальчику уже три года, но он до сих пор не говорит. Колдман подозревает, что у него аутизм и также есть проблемы со слухом. Она уверена, что все эти проблемы ребенок унаследовал от отца.

По словам женщины, она только недавно осознала, как опасно доверять подобным донорам, поскольку они могут скрывать серьезные проблемы с психическим и физическим здоровьем. Колдман заявила, что не жалеет о своем выборе, поскольку очень любит сына, но никогда бы не стала обращаться к донорам из интернета снова.

Ранее сообщалось, что супружеская пара из США подала в суд на врача-репродуктолога за то, что он оплодотворил жену спермой незнакомца, а не ее мужа. Они оказались не единственными жертвами этого специалиста.

